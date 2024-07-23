Reuters передает, что, выступая в юридическом комитете Палаты представителей, Рэй отвечает на вопросы, касающиеся проводимого ФБР расследования в отношении подозреваемого 20-летнего помощника в доме престарелых Томаса Крукса, сумевшего приблизиться к месту проведения предвыборного митинга и ранить кандидата в президенты от Республиканской партии. Трамп получил ранение в ухо; один участник митинга погиб, еще двое – ранены. Крукс был убит сотрудниками правоохранительных органов. Мотивы его действий остаются неясны.

«Я хотела бы услышать правду. Но я сомневаюсь, что мы ее услышим», – сказала входящая в состав юридического комитета республиканка Гарриэт Хейгеман, выразив пожелание, чтобы Рэй ушел в отставку. По мнению Хейгеман, ФБР попытается помешать Конгрессу получить необходимую информацию.

Демократы в составе комитета также выразили сомнения по поводу продуктивности слушаний. «Я предполагаю, что он будет говорить о том, как он делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность нашей страны. Но, как вы знаете, это юридический комитет, так что искры полетят во все стороны», – сказала конгрессвумен-демократ Дебора Росс.