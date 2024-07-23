В Турции заявили о «четвертой войне» в Газе

Глава турецкого МИД Хакан Фидан предупредил об опасности «четвертой войны» в секторе Газа, если в ближайшее время не будет урегулирован палестино-израильский конфликт.

«Если не будет обеспечено скорейшее урегулирование палестинской проблемы на основе решения о двух государствах, четвертая война в Газе окажется неизбежной. Нам постоянно придется иметь дело с войнами», приводит слова министра телеканал TGRT.

По мнению Фидана, Израиль не заинтересован в прекращении огня в Газе: «Это не совпадает с политическими целями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, у которого совсем иная повестка».

Фидан также напомнил, что случае достижения соглашения на основе двухгосударственного решения палестинского вопроса Турция готова стать его гарантом.