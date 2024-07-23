В Нахчыване арестован полковник Хазиев

Об этом haqqın.az сообщил старший помощник военного прокурора, руководитель пресс-службы Военной прокуратуры старший советник юстиции Фирад Алиев.

Согласно сообщению, предъявлены обвинения командиру N-ской воинской части, расположенной в Нахчыванской Автономной Республике, полковнику Хазиеву Самиру Матлаб оглу по статье 341.2.3 Уголовного кодекса Азербайджана. По представлению Военной прокуратуры Азербайджана решением Бакинского военного суда в отношении него применена мера пресечения в виде ареста.

«В настоящее время следствие продолжается, будут приняты все меры в соответствии с требованиями законодательства», - сказал Фирад Алиев.