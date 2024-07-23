Демократы будут бойкотировать речь Нетаньяху в Конгрессе

86 представителей Демократической партии в Палате представителей и Сенате США объявили о том, что намерены бойкотировать выступление израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Конгрессе. Об этом сообщил телеканал CNN.

Кроме того, перед Капитолием собираются члены пропалестинских и еврейских организаций, протестующих против принятия в Конгрессе израильского лидера. В районе Капитолия перекрыты дороги, усилено присутствие полиции. Сотни полицейских переброшены из Нью-Йорка в Вашингтон.

Выступление Биньямина Нетаньяху в Конгрессе запланировано на 21:00 по израильскому времени.

Телеканал CNN передал, что ограждения установлены возле Белого дома, который, как ожидается, Нетаньяху посетит в четверг для встречи с Джо Байденом.

Накануне полиция Капитолия арестовала более 200 протестующих, которые захватили главный зал здания Конгресса в знак протеста против ожидаемой речи Нетаньяху. По данным двух еврейских организаций, стоящих за протестом, «Еврейский голос за мир» и IfNotNow, среди задержанных есть раввины, потомки переживших Холокост, студенты, израильтяне и американцы.