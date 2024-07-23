Из-за неисправности лифта в многоэтажном жилом доме №41, принадлежащем ООО «Нариманов 26» и расположенном на проспекте Хатаи в Наримановском районе Баку, пострадал гражданин. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Государственное агентство по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору МЧС незамедлительно произвело техосмотр лифта в этом здании.

В ходе проверки было установлено, что подъемник эксплуатировался с несоблюдением соответствующих требований безопасности, а также создавал угрозу жизни и здоровью людей.

Учитывая вышеизложенное, эксплуатация лифта была приостановлена.

ООО «Нариманов 26» обязали устранить выявленные нарушения технической безопасности. Кроме того, был составлен соответствующий акт, а руководству упомянутого ООО разъяснено, что эксплуатация лифта будет возможна только при условии устранения выявленных нарушений, и что оно несет ответственность за аварии и несчастные случаи, которые могут произойти при использовании лифта без соблюдения соответствующих технических норм.