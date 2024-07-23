В Лачине рассказали о пользе создания зоны зеленой энергии

По инициативе Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, при поддержке спецпредставительства президента в Лачинском районе и Государственного агентства возобновляемых источников энергии при Министерстве энергетики в городе Лачин было организовано просветительско-массовое мероприятие, посвященное «Году солидарности во имя зеленого мира».

Зампредседателя Госкомитета Фуад Гусейнов, выступая подчеркнул, что президент Ильхам Алиев объявил освобожденные от оккупации территории «зоной зеленой энергии», и что ведутся активные работы по созданию экологически чистых и эффективных источников энергии в этих районах. Он отметил важность вклада вернувшихся на родные земли жителей в восстановление экосистемы и охрану окружающей среды.

Напомнив, что Азербайджан будет принимать 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН по изменению климата (COP29), Фуад Гусейнов охарактеризовал это как проявление доверия к усилиям азербайджанского государства по «зеленому переходу». Он также добавил, что Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев совместно с Фондом социального развития вынужденных переселенцев реализует серию мероприятий в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира» в 2024 году. В качестве примера он отметил организацию акции по посадке деревьев в заново отстроенном селе Забух Лачинского района при участии местных жителей.