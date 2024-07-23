Китай создает секретные запасы: названа причина

По итогам 2023 года импорт многих основных ресурсов Китаем побил рекорды, его общий объем вырос на 16% и продолжает увеличиваться, несмотря на высокие цены, отмечает издание. С учетом экономических трудностей в Китае такая тенденция не отражает рост потребления, пишет издание.

По его версии, Пекин таким образом наращивает ресурсы на фоне опасений из-за возможного переизбрания Трампа президентом США, который может «перекрыть важнейшие пути поставок или начать затяжной конфликт из-за Тайваня».

«Секретные запасы» Китая «еще не достигли масштабов, необходимых для обеспечения безопасности в условиях военного конфликта», — скорее всего, они являются защитной мерой, считает издание, добавив, что официальные лица США «должны надеяться, что это не изменится в ближайшие годы».

В январе источники The Washington Post cообщали, что Трамп обсуждает с советниками введение 60-процентной пошлины на весь импорт из Китая в случае возвращения в Белый дом. По мнению собеседников издания, такие меры приведут к огромным потрясениям в американской и мировой экономике, а также спровоцируют «глобальную торговую войну».