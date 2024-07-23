Польша надавила на Беларусь через Китай

По информации агентства, в ходе своего визита в Пекин в конце июня президент Польши Анджей Дуда связал вопросы миграции и транспортировки грузов из Китая в Европу через территорию страны. В частности, говорилось о возможном замедлении процедуры пограничного и таможенного досмотра на пропускном пункте «Малашевиче». Это фактически остановило бы транзит грузов.

Власти Польши использовали Китай для давления на Беларусь с целью замедлить эскалацию миграционного кризиса на границе. Об этом, ссылаясь на источники, сообщило агентство Bloomberg.

По мнению польских властей, Беларусь уже несколько лет создает проблемы на границе с Польшей, допуская к границе нелегальных мигрантов из азиатских стран. Ситуация стала особенно напряженной в мае этого года, когда польский пограничник был убит мигрантом, пытавшимся пересечь границу. После этого польское правительство пообещало выделить $2,5 млрд на укрепление границы.

После того как Дуда вернулся из Пекина, количество незаконных пересечений границы со стороны Беларуси заметно сократилось. В беседе с корреспондентом агентства министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал, что использование Польшей вопроса транзита грузов «могло сыграть роль» в снижении числа незаконных пересечений границы.

Bloomberg напоминает, что действия Польши не остались незамеченными в Беларуси. 2 июля президент Александр Лукашенко заявил, что польский президент «просил Си Цзиньпина повлиять» на него. Лукашенко также заявил, что не станет «защищать ЕС от мигрантов». Тем не менее, по данным польского Министерства внутренних дел, количество незаконных пересечений границы с начала июня сократилось на 70%.