«Апокалиптические прогнозы» для России и Украины

Россиянам, вероятно, потребуется еще 5 лет, чтобы проложить себе путь к достижению своих минимальных целей в Украине, а именно полностью взять под контроль 4 области: Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Харьковскую. Так считает начальник Генштаба Вооруженных сил Великобритании генерал Роли Уокер. Его мнение приводит BBC.

По оценке сэра Уокера, достижение только этих ограниченных целей приведет к потерям Россией более 1,5 млн человек.

По оценкам западных разведок, Россия уже потеряла убитыми и ранеными в Украине около полумиллиона человек.

Выступая на конференции RUSI Land Warfare, генерал Уокер сказал, что, если война действительно будет продолжаться годами, «это, вероятно, значительно превысит 1,5 миллиона потерь с неисчислимыми миллиардами (долларов) потерянного оборудования».

Уокер сказал, что трудно представить, как эта война идет на пользу России, при этом он заметил, что в РФ расчеты могут быть другими.

Генерал ясно дал понять, что обе стороны несут большие потери: «В долгой войне нет победителей... это полное опустошение и потерянные поколения для обеих сторон».

Для Украины, по словам Уокера, большой вопрос в том, сможет ли она и дальше держать оборону.