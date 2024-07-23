Стипендиальная программа для творческих личностей от Минкультуры

Министерство культуры определено основным исполнительным органом для осуществления мероприятий по созданию сертификационных программ и специальной стипендиальной программы для обучения за рубежом специалистов, соответствующих требованиям современных и конкурентоспособных отраслей ККИ.

В рамках «Плана мероприятий по обеспечению динамичного развития культуры и креативных индустрий (ККИ) и укреплению их экспортного потенциала», включенного в «Стратегию социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022–2026 годы» (утверждена распоряжением президента от 22 июля 2022 года №3378), одним из направлений является развитие кадрового потенциала в сфере ККИ.

В рамках «Специальной стипендиальной программы по культуре и креативным индустриям» коллегией Министерства культуры были утверждены «Критерии отбора, процедуры и правила финансирования обучения для лиц, получающих образование».

Стипендиальная программа предусматривает возможность получения образования за рубежом на уровне бакалавриата, магистратуры, а также участия в краткосрочных тренингах, курсах и программах за рубежом (включая дистанционные формы обучения) и на территории Азербайджана.

В рамках зарубежной стипендиальной программы по ККИ планируется обучение 60 студентов, сертификация 1000 специалистов в данной сфере, создание учебного центра и ежегодное привлечение к обучению не менее 100 молодых людей, увеличение числа преподаваемых специальностей на 10 процентов и улучшение их содержания.

Стипендиальная программа охватывает такие направления специализации, как аудиовизуальное искусство (музыка, кино, включая анимацию, видеография и фотография), искусство моды, дизайн, кураторство, архитектура, организация мероприятий, менеджмент в сфере культуры и креативных индустрий, работа с издательствами, игровая индустрия, театр, комедия и перформанс, а также креативные технологии.

Заявки на участие в программе могут подавать лица старше 15 лет, желающие развивать свой творческий потенциал.

Подробная информация о порядке подачи заявок на участие в конкурсе по стипендиальной программе, а также о критериях и процедурах отбора участников программы будет размещена в ближайшее время на официальных информационных ресурсах министерства.