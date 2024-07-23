Испания передаст Украине зенитную батарею Hawk

Правительство Испании пообещало вскоре направить Украине новый пакет военной помощи, который включает в себя зенитную батарею Hawk. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны королевства.

По его информации, глава ведомства Маргарита Роблес побеседовала со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым и «подчеркнула важный прогресс в подготовке украинских военнослужащих», учитывая, что число прошедших обучение солдат достигло 5 тыс.

Роблес также объявила о «скорой отправке необходимых материалов, чтобы в сентябре Украина имела полностью боеспособную зенитную батарею Hawk, что увеличивает возможности противовоздушной обороны ВСУ», добавили в Минобороны Испании.