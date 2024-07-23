Республиканцы подали жалобу на Харрис из-за денег Байдена

Предвыборный штаб Дональда Трампа подал официальную жалобу в Федеральную избирательную комиссию (FEC). Республиканцы обвинили своих оппонентов из штаба вице-президента Камалы Харрис в том, что те «нагло прикарманили» средства отказавшегося от выдвижения президента Джо Байдена, сообщает New York Times.

Речь идет о $91,5 млн, которые оставались на счету кампании главы Белого дома до его выхода из предвыборной гонки в конце прошлой недели.

«Камала Харрис пытается совершить кражу на сумму $91,5 млн долларов из оставшихся на предвыборную кампанию Джо Байдена средств — наглое присвоение денег, которое станет крупнейшим чрезмерным пожертвованием и крупнейшим нарушением в истории Федерального закона о предвыборной кампании 1971 года с поправками», — говорится в документе.

Результаты рассмотрения жалобы могут быть получены уже после выборов 5 ноября. Ранее республиканцы намекали на возможность иска в суд по этому вопросу.