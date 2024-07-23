Несмотря ни на что: Армения для России «братская страна»

Россия считает Армению «братской страной» и надеется, что там не выберут тот путь, который когда-то выбрал «киевский режим». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Армения - это суверенная страна, которая сама выбирает приоритетные направления взаимодействия. Для нас [Армения] является… нашим союзником, страной братской, …с уважением относимся к таким поискам, но только не хотели бы, чтобы эти поиски выполнялись в режиме, который когда-то выбрал киевский режим», - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что Россия настроена на продолжение отношений с Арменией и намерена развивать их. «У нас много планов», - добавил он.