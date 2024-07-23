Сборные Азербайджана по баскетболу одержали сегодня победы в матчах чемпионата Европы U-18 в дивизионе «С».

Наши девушки выступают в Приштине (Косово) и выиграли уже вторую встречу. После Албании сегодня азербайджанские баскетболистки обыграли грузинок – 74:68. Эта победа гарантировала нашей сборной выход в полуфинал. Завтра в заключительном матче групповой стадии Азербайджан сыграет с Арменией, которая два первых матча проиграла.

А в Албании наши баскетболисты U-18 провели сегодня первый матч чемпионата Европы, в котором встречались с Молдовой. Подопечные Анара Сарыева победили со счетом 87:76. Также в нашей группе выступает Армения. Матч с армянами, которые, как и мы, одолели молдаван, состоится завтра.

Таким образом, завтра состоятся сразу два матча между сборными Азербайджана и Армении.