Кремль о подготовке покушения на Иванишвили

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о предотвращенном покушении на почетного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили.

«Я не могу прокомментировать, потому что мы не знаем деталей. Но мы осуждаем любые покушения, потому что это неприемлемо», - сказал Песков журналистам.

«Мы считаем, что любое покушение - акт терроризма, тем более на действующих политиков», - заявил он.

Накануне адвокат Михаил Рамишвили, представляющий интересы воевавших в Украине грузинских военных, сообщил, что в отношении этих граждан Служба государственной безопасности Грузии ведет расследование дела по двум статьям - о терроризме и заговоре с целью переворота. По словам Рамишвили, его подзащитным в суде были заданы вопросы о якобы планируемом теракте против Бидзины Иванишвили, основателя правящей партии «Грузинская мечта», и о якобы готовящемся госперевороте.