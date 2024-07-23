Вашингтон бурлит: массовые протесты против Нетаньяху

ТАСС передает, что акция проходит под лозунгом Arrest Netanyahu («Арестуйте Нетаньяху»). Протестующие собрались напротив здания Капитолия, где в 14:00 по времени восточного побережья США (22:00 по бакинскому времени) должен начать свое выступление израильский премьер. Организаторы демонстрации - группа пропалестинских и правозащитных организаций - ожидают, что к ней присоединятся десятки тысяч человек.

В связи с протестами в столице США приняты беспрецедентные меры безопасности. Защитные ограждения установлены не только в районе Капитолия, но и возле Белого дома. На месте проведения акции дежурят усиленные наряды полиции.

Нетаньяху прибыл в Вашингтон 22 июля. Он выступит перед Конгрессом в среду. Вице-президент США Камала Харрис, вероятный кандидат в президенты от Демократической партии, не намерена присутствовать на его речи. Помимо выступления перед законодателями, у Нетаньяху запланированы встречи с президентом США Джо Байденом и с Харрис. Израильский премьер также встретится с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом.