США неустанно вводят санкции против Китая

США вводят санкции против шести граждан Китая и пяти китайских компаний за оказание содействия в развитии ракетной программы КНДР, сообщил американский Минфин.

По информации ведомства, эти люди и организации "вовлечены в закупку товаров, помогающих баллистической ракетной программе и космической ракетной программе КНДР".

"США привержены использовать все средства для реализации международных санкций, в том числе препятствования незаконным сетям закупок", - сказал заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.