ФБР раскрыло подробности покушения на Трампа

Стрелявший в экс-президента Дональда Трампа Томас Мэттью Крукс до начала мероприятия, на котором выступал кандидат в президенты, осмотрел площадку при помощи дрона. Об этом сообщает CBS News, ссылаясь на директора ФБР Кристофера Рэя.

«Мы думаем, что он вел запись с дрона, изучал кадры», - сказал Рэй.

По его словам, сотрудники ФБР нашли дрон и пульт управления в машине Крукса. В день стрельбы его дрон летал над площадкой мероприятия.

В ФБР «пока не знают, какой у стрелка был мотив». До инцидента у агентства не было никакой информации о Круксе, в ФБР им не интересовались.

Также Рэй раскрыл еще несколько подробностей о деле. Он сообщил, что у Крукса было обнаружено три взрывных устройства - два в автомобиле и одно по месту проживания, а также устройство для их детонации, однако он не мог провести взрыв с крыши, с которой стрелял, так как находился слишком далеко.

Глава ФБР сообщил, что специалистам удалось получить доступ к содержимому мобильного телефона стрелка, что было «серьезным техническим вызовом». Крукс, по словам Рэя, использовал зашифрованные мессенджеры.

Также Рэй сообщил, что 6 июля Крукс искал в интернете, «как далеко Освальд находился от Кеннеди», имея в виду Ли Харви Освальда, который в 1963 году убил президента США Джона Кеннеди. С этого дня Крукс делал много поисковых запросов о Трампе и его предвыборном мероприятии в городе Батлер.

Пока, по словам главы ФБР, следствие рассматривает инцидент как покушение на убийство и потенциальный акт внутреннего терроризма. При этом Рэй заявил, что мотивы Крукса все еще устанавливаются, и предупредил, что «сейчас опасное время для того, чтобы быть видным государственным лицом».