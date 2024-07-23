Только 3% опрошенных украинцев согласны с тезисом, что «украинцы и россияне всегда были и остаются братскими народами». В 2017 году с таким утверждением были согласны 27% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного киевским Центром Разумкова.

Социологи подчеркивают, что существенно возросла доля придерживающихся мнения, что украинцы и россияне никогда не были братскими народами (с 16% до 44%). Доля тех, кто считает, что украинцы и россияне уже не являются братскими народами, хотя были таковыми раньше, снизилась с 50% до 46%.

«Особенно заметные изменения по сравнению с 2017-м произошли в Восточном и Южном регионах. Если в 2017 году 52% жителей Востока считали, что «украинцы и россияне всегда были и остаются братскими народами», то в 2024 году эту точку зрения здесь разделяют только 7%. Также в Южном регионе доля тех, кто так считает, снизилась с 45% до 7%. В Южном регионе большинство опрошенных теперь считают, что украинцы и россияне раньше были братскими народами, но уже таковыми не являются (66%)», говорится в результатах опроса.

Опрос проводился Центром Разумкова с 6 по 12 июня 2024 года среди 2026 респондентов. Опрос методом face-to-face только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.