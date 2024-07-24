«Сирия не ставила условий Турции»

Сирия не выдвигала Турции условий для нормализации двусторонних отношений. В противном случае диалог был бы бессмысленным. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

«К настоящему времени нам не выдвигали никаких условий. Есть уже обозначенные проблемы с точки зрения нашей перспективы, есть проблемы у их [Сирии] перспективы. Если мы будем ставить друг другу условия, смысла в проведении переговоров нет», - сказал турецкий министр.

Отвечая на вопрос о сроках возможной личной встречи президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Сирии Башара Асада, Фидан сказал, что работа по ее организации продолжается. «Наш президент выступил с предложением о проведении встречи. Пока слишком рано что-либо говорить по этому вопросу, но я над ним работаю», - отметил глава МИД Турции.