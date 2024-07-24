США предупредили банки Индии

Банки, сотрудничающие с военными предприятиями РФ, потеряют доступ к финансовой системе США. Об этом говорится в письме замглавы Минфина США Уолли Адейемо, направленном в Ассоциацию банков Индии и индийские промышленные ассоциации, сообщает агентство Reuters.

Замглавы Минфина Уолли Адейемо в среду предупредил банки Индии, что финансовые учреждения, ведущие бизнес с российскими военно-промышленными предприятиями, рискуют потерять доступ к американской финансовой системе.

«Мы знаем, что российские военные полагаются на импорт чувствительных товаров, таких, как станки и микроэлектроника, и обращаются к иностранным финансовым учреждениям для упрощения этих операций», – отмечается в документе.

Банки Индии эксплицитно не упоминаются в письме в этой связи.