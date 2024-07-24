В Кремле заявили, что у России «нет другой альтернативы»

Представитель Кремля уверяет, что РФ никогда не отказывалась от мирного процесса по Украине.

Россия считает безальтернативными свои цели, однако готова добиваться их как путем крайнего средства – «СВО» (так в РФ называют войну против Украины – ред.), так и путем переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У нас есть задачи обеспечить наши интересы, обеспечить нашу безопасность - и для нас, и для будущих поколений. И, конечно, мирный процесс предпочтительнее, специальная военная операция началась только после того, как все наши опасения, все наши призывы были решительно отвергнуты», - заявил Песков.

По его словам, «спецоперация» началась как крайнее средство достижения целей РФ.

При этом Песков отметил: «Любая война заканчивается мирными переговорами». «В результате СВО или в результате мирных переговоров - для нас нет другой альтернативы, кроме как достичь всех своих целей. Мы это сделаем обязательно», - заявил он.