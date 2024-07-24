Олигарх побеждает свою жену, сбежавшую в Армению
Известный российский олигарх Аркадий Ротенберг, находящийся под западными санкциями, сумел сохранить недвижимость стоимостью 27 миллионов фунтов стерлингов после восьмилетней судебной тяжбы со своей бывшей женой.
Как сообщает Daily Mail, 73-летний газовый магнат восемь лет «боролся» с 43-летней Натальей Ротенберг за особняк в Уиндлшеме (графстве Суррей) площадью 27 тысяч квадратных футов, в котором есть бассейн, игровая комната и большой подземный гараж.
Сообщается, что текущая рыночная стоимость данной недвижимости составляет 27 миллионов фунтов (около 35 миллионов долларов).
В 2016 году Высокий суд Лондона постановил, что российский олигарх должен передать экс-супруге особняк, единовременную выплату в размере 8,65 миллиона фунтов стерлингов, а также периодические выплаты в размере 360 тысяч фунтов стерлингов в год до декабря 2024 года и долю в недвижимости во Франции.
Однако в 2022 году три судьи Апелляционного суда отменили это постановление, посчитав, что не было доказано, что особняк возле поля для гольфа Саннингдейл принадлежал Ротенбергу.
Стало известно, что дом принадлежит офшорной компании Ravendark Holdings Limited.
Ротенбергу теперь удалось сохранить собственность. Джастис Пил, судья Высокого суда, постановил, что бывшая жена Ротенберга утратила все права на дом, покинув Великобританию и обосновавшись на постоянной основе в Армении, что является нарушением ключевого условия постановления 2016 года.
Судья также постановил, что Ротенберг в течение последних двух лет не принимала участия в судебном разбирательстве.
Ранее Ротенберг был инструктором по дзюдо и тренировался с Путиным несколько раз в неделю, прежде чем стать одним из богатейших бизнесменов России.
Вместе со своим братом Борисом он был совладельцем крупнейшей в России строительной компании по строительству газопроводов и линий электропередач. Его состояние оценивается в 2,5 миллиарда долларов по данным Forbes.
Ротенберг попал под санкции Великобритании после российской аннексии Крыма в 2014 году. В декабре 2020 года на него был наложен новый пакет финансовых санкций после того, как было сочтено, что он «получил финансовую выгоду от российских лиц, принимающих решения, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию Восточной Украины».
Аркадий Ротенберг и Наталья поженились в 2005 году и завели двоих детей, которым сейчас 19 и 17 лет, прежде чем развелись в 2013 году.
Наталья Ротенберг занималась художественной гимнастикой и окончила музыкальное училище им. Громова, затем стала преподавателем балета и открыла детскую школу искусств и русского балета, а после переезда в Великобританию запустила собственный бренд одежды.
Вынося новое решение по делу на прошлой неделе, судья Пил заявил, что Ротенберг «хорошо известен как близкий соратник президента Путина».
Судья заявил: «Она [госпожа Ротенберг] повторно вышла замуж за гражданина Армении и сама получила гражданство Армении. Она постоянно проживает там и ведет бизнес в столице.
С июля 2022 года не было никаких действий ни с ее стороны, ни со стороны адвокатов в этой стране от ее имени. Я уверен, что это не было связано с нехваткой ресурсов, не в последнюю очередь потому, что она получила 8,65 миллиона фунтов стерлингов от г-на Ротенберга в 2016 году.
Мне сообщили, что она находится в споре с бывшими адвокатами в этой стране. В ходе этих разбирательств она не явилась в суд, нарушила многочисленные приказы и получила 21-дневный срок тюремного заключения за неуважение к суду, который до сих пор не приведен в исполнение».