Олигарх побеждает свою жену, сбежавшую в Армению

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 24 июля 2024, 23:10

Известный российский олигарх Аркадий Ротенберг, находящийся под западными санкциями, сумел сохранить недвижимость стоимостью 27 миллионов фунтов стерлингов после восьмилетней судебной тяжбы со своей бывшей женой. Как сообщает Daily Mail, 73-летний газовый магнат восемь лет «боролся» с 43-летней Натальей Ротенберг за особняк в Уиндлшеме (графстве Суррей) площадью 27 тысяч квадратных футов, в котором есть бассейн, игровая комната и большой подземный гараж. Сообщается, что текущая рыночная стоимость данной недвижимости составляет 27 миллионов фунтов (около 35 миллионов долларов).

В 2016 году Высокий суд Лондона постановил, что российский олигарх должен передать экс-супруге особняк, единовременную выплату в размере 8,65 миллиона фунтов стерлингов, а также периодические выплаты в размере 360 тысяч фунтов стерлингов в год до декабря 2024 года и долю в недвижимости во Франции. Однако в 2022 году три судьи Апелляционного суда отменили это постановление, посчитав, что не было доказано, что особняк возле поля для гольфа Саннингдейл принадлежал Ротенбергу. Стало известно, что дом принадлежит офшорной компании Ravendark Holdings Limited. Ротенбергу теперь удалось сохранить собственность. Джастис Пил, судья Высокого суда, постановил, что бывшая жена Ротенберга утратила все права на дом, покинув Великобританию и обосновавшись на постоянной основе в Армении, что является нарушением ключевого условия постановления 2016 года. Судья также постановил, что Ротенберг в течение последних двух лет не принимала участия в судебном разбирательстве. Ранее Ротенберг был инструктором по дзюдо и тренировался с Путиным несколько раз в неделю, прежде чем стать одним из богатейших бизнесменов России. Вместе со своим братом Борисом он был совладельцем крупнейшей в России строительной компании по строительству газопроводов и линий электропередач. Его состояние оценивается в 2,5 миллиарда долларов по данным Forbes.