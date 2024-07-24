Пожар в аэропорту Нью-Йорка

Терминал в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке был эвакуирован после того, как поступило сообщение о возгорании эскалатора, пишет Associated Press.

Представители Пожарного департамента Нью-Йорка (FDNY) уточнили, что инцидент в терминале 8 произошел около 7 утра по восточному времени. Информация о пострадавших вскоре после возгорания не поступала. Однако, по меньшей мере девять человек получили «легкие» травмы, при этом более 330 рейсов были задержаны, а почти 70 — отменены.

В свою очередь в Портовом управлении Нью-Йорка и Нью-Джерси (PANYNJ) заявили, что работа терминала возобновилась к 8:15 утра.

Причина пожара расследуется.