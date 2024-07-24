Иран и Армения договорились о поставках оружия на 500 млн долларов

Иран и Армения подписали крупное соглашение по поставке оружия на сумму 500 миллионов долларов. Об этом утверждает издание Iran International со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В соглашение входят беспилотники типов «Шахед-136», «Шахед-129», «Шахед-197», «Мохаджер-6», а также зенитно-ракетные комплексы «Хордад-3», «Маджид», «Хордад-15» и «Шахид Арман».

Издание отмечает, что Министерства иностранных дел и обороны Ирана и Армении не ответили на запрос прокомментировать данную информацию.