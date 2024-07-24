Шольц не хочет рисковать

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не отправит военных ФРГ в Украину и не будет сбивать российские самолеты и ракеты немецкими истребителями. Об этом он сказал во время общения с гражданами в Саарбрюккене.

"Мы не будем делать ничего, что привело бы к войне между Россией и НАТО. Вот почему я остаюсь предельно ясным в своих заявлениях. Я не посылаю солдат в Украину. Я не буду сбивать российские самолеты и ракеты немецкими летчиками и немецкими истребителями. Нет, мы не будем этого делать", - констатировал он.

"И мы не позволим нашему оружию проникнуть на обширную территорию России, потому что это несет в себе именно эти опасности", - подчеркнул глава правительства ФРГ.

В то же время Шольц напомнил, что после США Германия считается главным сторонником поддержки Украины.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений в Украину после США. Всего ФРГ к настоящему моменту выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро.