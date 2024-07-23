Советник Трампа: Ошибка Байдена, что Украина не смогла победить Россию

02:26

Советник экс-президента США Дональда Трампа генерал-лейтенант в отставке Кит Келлогг прокомментировал «мирный план» по Украине, одним из авторов которого он является. В интервью «Голосу Америки» Келлогг поясняет, что Трампу представили не план, а доклад, который «достаточно хорошо разошелся». «Мы не говорим от имени президента, и мы точно не говорим от имени его кампании. <…> Это наш документ о том, как, на наш взгляд, мирное урегулирование может произойти в будущем. То есть это вариант, который президент может использовать в случае избрания. Начали сразу говорить, что это план, утвержденный президентом. Нет, совсем нет», – сказал он.

Келлогг отметил, что в «плане» описана история конфликта и предложен вариант действий на будущее. «Мы очень четко сказали в нашей статье, что Украина воевала мужественно. У них сильное лидерство. Мы считаем, что россияне, очевидно, совершили неоправданное вторжение в суверенное государство. И это необходимо решить. Когда одна из ведущих дебатов Дэйна Бэш спросила… Трампа, может ли Россия удержать захваченные территории, он сказал: «Нет, ни в коем случае». Он сказал это не один раз, он сделал это дважды. Со временем все конфликты завершаются определенным типом переговоров… Вопрос в том, как это сделать, как расставить правильные компоненты на свои места», – говорит Келлогг. Соавтор документа отметил, что никто никогда не говорил, что «надо только заставить украинцев отдать свои земли России». При этом он отметил, что Украина тоже несет большие потери. «…Посмотрите на ваши потери. Только в Украине… они составляют от 100 тысяч до 130 тысяч смертей. Это огромные потери. В России их втрое больше. Для сравнения: в войне во Вьетнаме США потеряли 60 тыс. Это была 20-летняя война, из которой мы вышли. Россияне, тогда Советский Союз, потеряли 15 тысяч в Афганистане и ушли оттуда. Сейчас вы говорите о цифрах 100 тысяч, 300 тысяч убитых и раненых. Итак, вы либо должны найти способ остановить войну, либо вы хотите, чтобы она продолжалась без четкого конца. И очень важно то, что мы в Америке называем «нажать на тормоза». Это не значит, что Украина сдается, это не значит, что они отдают территорию, ничего подобного», – пояснил он.