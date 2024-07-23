Советник Трампа: Ошибка Байдена, что Украина не смогла победить Россию
Советник экс-президента США Дональда Трампа генерал-лейтенант в отставке Кит Келлогг прокомментировал «мирный план» по Украине, одним из авторов которого он является.
В интервью «Голосу Америки» Келлогг поясняет, что Трампу представили не план, а доклад, который «достаточно хорошо разошелся». «Мы не говорим от имени президента, и мы точно не говорим от имени его кампании. <…> Это наш документ о том, как, на наш взгляд, мирное урегулирование может произойти в будущем. То есть это вариант, который президент может использовать в случае избрания. Начали сразу говорить, что это план, утвержденный президентом. Нет, совсем нет», – сказал он.
Келлогг отметил, что в «плане» описана история конфликта и предложен вариант действий на будущее.
«Мы очень четко сказали в нашей статье, что Украина воевала мужественно. У них сильное лидерство. Мы считаем, что россияне, очевидно, совершили неоправданное вторжение в суверенное государство. И это необходимо решить. Когда одна из ведущих дебатов Дэйна Бэш спросила… Трампа, может ли Россия удержать захваченные территории, он сказал: «Нет, ни в коем случае». Он сказал это не один раз, он сделал это дважды. Со временем все конфликты завершаются определенным типом переговоров… Вопрос в том, как это сделать, как расставить правильные компоненты на свои места», – говорит Келлогг.
Соавтор документа отметил, что никто никогда не говорил, что «надо только заставить украинцев отдать свои земли России». При этом он отметил, что Украина тоже несет большие потери.
«…Посмотрите на ваши потери. Только в Украине… они составляют от 100 тысяч до 130 тысяч смертей. Это огромные потери. В России их втрое больше. Для сравнения: в войне во Вьетнаме США потеряли 60 тыс. Это была 20-летняя война, из которой мы вышли. Россияне, тогда Советский Союз, потеряли 15 тысяч в Афганистане и ушли оттуда. Сейчас вы говорите о цифрах 100 тысяч, 300 тысяч убитых и раненых. Итак, вы либо должны найти способ остановить войну, либо вы хотите, чтобы она продолжалась без четкого конца. И очень важно то, что мы в Америке называем «нажать на тормоза». Это не значит, что Украина сдается, это не значит, что они отдают территорию, ничего подобного», – пояснил он.
Келлог напомнил, что Трамп говорил о необходимости «остановить убийства». И если Украина и Россия этот «план» отбросят, это одно развитие событий: «…Я не забочусь о России, я забочусь об Украине. Скажем, полтора года назад россияне бросились наутек. И если бы мы, Запад, тогда предоставили то оборудование, о котором просил президент Зеленский, то вы, пожалуй, могли бы завершить дело. Вы могли дойти до Азовского моря через Херсон, разделив их (российские силы – ред.) пополам. И это то, что вы хотели сделать. Но поскольку Запад, а особенно Америка, очень медленно поставляли вам оборудование и необходимую поддержку, это позволило россиянам пойти в наступление. Поэтому я в определенной степени обвиняю эту администрацию и Запад в том, что они не поддержали Украину, когда они должны были это сделать».
Келлог обратил внимание, что сейчас в Украине воюют около 460 тысяч российских солдат. При этом действующая армия США насчитывает лишь 440 тысяч человек.
«Как положить этому конец, защитив Украину и суверенитет Украины? И убедиться, что этого никогда не повторится? Я употребляю термин «сделать Украину Спартой Европы», чтобы на них больше никто не напал», – сказал Келлогг.
На замечание журналистки, что в администрации Байдена не против переговоров, но хотят убедиться, что Украина вступит в них с позиции силы, Келлогг возразил: «Как они их поставили в позицию силы? Предоставили ли США Украине F-16? Нет. Вовремя ли мы дали достаточные дальнобойные мощности? Нет. Дали ли мы разрешение стрелять вглубь России? Нет. Предоставили ли мы им надлежащую бронетехнику? Мы дали им 31 танк. 31 танк – это даже не батальон в армии США. Они об этом говорят, а не делают. Мы должны убедиться, как сделать так, чтобы действительно поставить украинцев в позицию силы».