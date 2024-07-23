Нетаньяху в Конгрессе США: Будем воевать до победы

Коснувшись вопроса будущего сектора Газа, Нетаньяху заявил, что в анклаве «должно быть гражданское правительство, которым будут управлять палестинцы, не стремящиеся к уничтожению Израиля». «Мое видение - это демилитаризованная и дерадикализованная Газа», - добавил он.

В ином случае Израиль продолжит военную операцию в анклаве «до уничтожения военного и управленческого потенциала ХАМАС и возвращения заложников», добавил он.

«Война в Газе может завершиться завтра, если ХАМАС сдастся, разоружится и вернет заложников», - сказал глава израильского кабмина.

Военная операция Израиля в секторе Газа может быстро закончиться, если движение ХАМАС сдастся, сложит оружие и вернет заложников, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США.

Израильский 9 Канал пишет, что Нетаньяху удостоился бурных оваций со стороны всех присутствующих.

Израильский премьер отметил, что мир находится на историческом распутье – перед лицом «иранской террористической оси зла». «Это не столкновение цивилизаций, это столкновение варварства и цивилизации. И мы победим!» – уверен Нетаньяху.

Он напомнил, что ХАМАС похитил сотни заложников, часть которых удалось освободить.

Премьер сообщил, что переговоры продолжаются. Он выразил благодарность президенту США Джо Байдену, который назвал ХАМАС «чистым злом». «Он отправил авианосцы для сдерживания наших врагов, он приехал в Израиль, чтобы поддержать нас в трудный час», - поделился премьер. Нетаньяху также поблагодарил Байдена «за полувековую поддержку Израиля со стороны президента, который называл себя гордым сионистом».

При этом израильский лидер заметил, что при всей благодарности для быстрой победы Израиля над ХАМАС следовало бы «быстрее предоставлять инструменты».

Нетаньяху, комментируя антиизраильские выступления, объявил, что акции протеста в США финансируются из Ирана, «в том числе и демонстрация напротив этого здания». «У меня есть сообщение для этих демонстрантов – они превратились в полезных идиотов для иранского режима», - сказал оратор.

Говоря о действиях израильской армии в Газе, Нетаньяху объяснил, что эта война ведется с «наименьшей долей жертв за всю историю».

Израильский лидер уделил внимание и решению Гаагского суда: «Гаагский МУС пытается связать нам руки, чтобы не могли себя защитить. Америка будет следующей в очереди на связывание рук при самообороне. Такая у них повестка дня. Еврейской стране никто не свяжет руки, Израиль всегда будет себя защищать».

В заключение премьер-министр сообщил, что Израиль будет воевать до победы, «и неважно, сколько времени для этого потребуется», и поблагодарил конгрессменов и американский народ «за солидарность, за то, что вы встали на нашу сторону, когда потребовалось».