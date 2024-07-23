Хаменеи на иврите расхвалил ХАМАС

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи считает, что США и Израиль не смогли уничтожить движение ХАМАС в секторе Газа. Соответствующее заявление Хаменеи опубликовал на иврите в X.

«Сила сопротивления с каждым днем становится все более очевидной. Даже США, огромная с военной, политической и экономической точки зрения система, поддерживающая сионистов в борьбе против ХАМАС, не смогли поставить его на колени», - отметил Хаменеи.

К посту он приложил видео участия вооруженных палестинских радикалов в боевых действиях.