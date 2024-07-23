«Короля водки» признали «экстремистом», бизнес изъяли

Тамбовский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России к владельцу водочных марок Moskovskaya и Stolichnaya Юрию Шефлеру и его компаниям, сообщила пресс-служба суда.

Активы бизнесмена по решению суда будут обращены в доход государства. Суд также признал Шефлера и ряд его компаний «экстремистским объединением».

Кроме того, суд арестовал движимое и недвижимое имущество, а также банковские счета Шефлера.

Информация об иске Генпрокуратуры РФ к Шефлеру и подконтрольным ему компаниям Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group из Люксембурга появилась в начале июля. Водочного короля обвинили в поощрении обстрелов российских регионов, а его компании - в финансировании фонда помощи ВСУ и поддержке Украины.

57-летний уроженец Орла Юрий Шефлер покинул Россию в 2002 году и занялся производством водки за границей. Forbes оценивает его состояние в полтора миллиарда долларов.