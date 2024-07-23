Жителей Азербайджана настоятельно просят: будьте осторожны

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой, призвав соблюдать правила безопасности.

В МЧС рекомендовали гражданам во время сильного ветра держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под опорами линий электропередач и высокими деревьями. На время грозы рекомендуется отключать электроприборы, не разговаривать по телефону на открытом воздухе.

Кроме того, учитывая сложности, создаваемые сильным ветром при тушении пожаров, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

МЧС рекомендует держаться подальше от территорий, подверженных наводнениям, при столкновении с этой угрозой подниматься на возвышенности.