Азербайджан не оставит Россию без фруктов

Баку заинтересован в увеличении экспорта фруктов и овощей в Россию, готов предоставить РФ весь необходимый объем для восполнения недостатка, возникшего из-за заморозков. Об этом в эксклюзивном интервью «Агроэксперту» сказал председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли.

Глава ведомства отметил, что объем торговли пищевыми продуктами растет. По данным ФТС России, внешняя торговля сельскохозяйственной продукцией и продовольствием России с Азербайджаном в первом полугодии 2024 года выросла в сравнении с тем же периодом прошлого года с 678,8 млн до 705,9 млн долларов. Среди импортируемых в Азербайджан продуктов преобладали мягкая пшеница, кукуруза, сахар, растительное масло и готовые кормовые продукты для животных. Азербайджан экспортирует в Россию в основном помидоры, картофель, финики, яблоки и яичные продукты.

Гошгар Тахмазли добавил, что, если и возникают вопросы к качеству какой-то партии товара, они оперативно решаются в рабочем порядке.