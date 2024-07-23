Неонацисты признались в убийстве украинского экс-депутата

Неонацистская группировка National-Socialism/White Power взяла на себя ответственность за убийство украинского депутата Ирины Фарион, сообщает украинское издание «Политика страны», ссылаясь на опубликованное движением видео с моментом убийства.

«Политика» пишет, что автор видео мотивировал убийство Фарион тем, что она разжигала ненависть по языковому признаку внутри украинского общества. Автор поддержал украинскую армию и заявил, что борется с «внутренним врагом», сообщает издание.

«Не могу отдельно не поговорить о военных. В первую очередь хочу всех воинов поблагодарить за оборону Украины. Я вам мешать не собираюсь, а наоборот – стараюсь для вашего блага. Пока вы боретесь с внешним врагом, я борюсь со внутренним», – сказано в манифесте.

Фарион была застрелена 19 июля во Львове, пуля попала ей в висок. Экс-депутат скончалась в больнице.

Фарион была депутатом Верховной рады в 2012–2014 годах и членом украинской националистической партии «Свобода». Она неоднократно выступала против использования русского языка в Украине.

Глава украинского МВД Игорь Клименко сообщал, что следствие рассматривает две версии убийства. По первой, оно было совершено из личной неприязни, по второй — поводом послужила общественно-политическая деятельность Фарион. В полиции допускали, что убийство могло быть заказным.

NS/WP была создана в 2000-х в Москве и Петербурге. Группировка была причастна к различным преступлениям. В 2022-м ФСБ задержала членов этого движения за подготовку убийства телеведущего Владимира Соловьева. Задержанные признали вину и сообщили, что после совершения убийства собирались скрыться за границей. Покушение было сорвано.