Нетаньяху предлагает создать антииранский «альянс Авраама»

По словам Нетаньяху, так же, как после Второй мировой войны был создан союз для противодействия советской угрозе, так же Америка и Израиль должны создать союз безопасности для противодействия растущей угрозе со стороны Ирана.

Он сказал, что «проблеск» такого альянса появился 14 апреля, когда Иран совершил ракетную атаку на Израиль с использованием беспилотников.

Нетаньяху видит этот потенциальный новый альянс как естественное продолжение новаторских соглашений Авраама, которые, по его словам, были поддержаны как республиканцами, так и демократами.

«Я думаю, что мы должны назвать его Альянсом Авраама», - предложил Нетаньяху.

Нетаньяху также сказал, что «с надеждой» смотрит в будущее Израиля, восхваляя «мощную и живую» демократию, которую построили евреи.