Нетаньяху предлагает создать антииранский «альянс Авраама»
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в США изложил свое «более широкое видение Ближнего Востока», предусматривающее создание регионального антииранского альянса, передает The Times of Israel.
По словам Нетаньяху, так же, как после Второй мировой войны был создан союз для противодействия советской угрозе, так же Америка и Израиль должны создать союз безопасности для противодействия растущей угрозе со стороны Ирана.
Он сказал, что «проблеск» такого альянса появился 14 апреля, когда Иран совершил ракетную атаку на Израиль с использованием беспилотников.
Нетаньяху видит этот потенциальный новый альянс как естественное продолжение новаторских соглашений Авраама, которые, по его словам, были поддержаны как республиканцами, так и демократами.
«Я думаю, что мы должны назвать его Альянсом Авраама», - предложил Нетаньяху.
Нетаньяху также сказал, что «с надеждой» смотрит в будущее Израиля, восхваляя «мощную и живую» демократию, которую построили евреи.