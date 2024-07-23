В Грузии снова заговорили о «втором фронте»

Грузия в считанные дни превратится во «второй фронт» военного противостояния с Россией, если на парламентских выборах в октябре в стране победит оппозиция, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу «Рустави-2».

По словам премьера, после начала войны РФ против Украины коллективное нацдвижение внутри страны и руководство в Киеве призывали Тбилиси направить военных на войну. За отказ от этих действий правящую партию «Грузинская мечта» называли «пророссийской», утверждает он.

Однако отправка военных в Украину означала бы полноценное включение Грузии в противостояние с Россией, добавил премьер.

«Если представить приход к власти коллективного национального движения, например, после выборов, что не через два, три или четыре месяца, Грузия станет вторым фронтом. Я гарантирую это, опираясь на ту информацию, которая у меня есть», — заявил Кобахидзе.

Ранее власти Грузии неоднократно заявляли о желании некоторых сил открыть в стране «второй фронт» противостояния с РФ.