Еще один громкий арест в России

В Москве задержали 46-летнего гендиректора Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны РФ Андрея Белкова. Его заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа (статья 285.4 УК), сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным издания, ранее Белков уже давал следователям пояснения по этому делу. В последний раз его допросили в качестве подозреваемого, а затем задержали. Как ожидается, следствие вскоре попросит суд арестовать главу ВСК.

Претензии следствия напрямую не связаны с работой Белкова в ВСК, пишет «Коммерсант». Полиция Москвы возбудила уголовное дело год назад — в июле 2023 года. Изначально речь шла о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК).

Признал ли глава ВСК вину, неизвестно. Белкова, по данным «Коммерсанта», отстранили от должности, но пока не уволили. ВСК, которую тот возглавляет, строит арсеналы, базы, полигоны, штабы, аэродромы и жилые дома.

«Деятельность ВСК контролировалась бывшим замминистра обороны Тимуром Ивановым, который недавно стал фигурантом громкого расследования о коррупции. В связи с этим работа Андрея Белкова изучается буквально под микроскопом следователями не только полиции, но и других ведомств», пишет издание.