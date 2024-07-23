Омбудсмен встретилась с председателем Конституционного суда Турции

Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева 24 июля встретилась с делегацией во главе с председателем Конституционного суда Турецкой Республики Кадиром Озкая. Об этом проинформировали в аппарате омбудсмена.

Рассказывая о работе с международными организациями, институтами омбудсмена и национальными институтами по правам человека, Сабина Алиева отметила и тесное сотрудничество с омбудсменом и Институтом по правам человека и равенству Турции.

Отметив, что со дня основания института омбудсмена Азербайджана между уполномоченным по правам человека и Конституционным судом установлено сотрудничество в направлении более эффективной защиты прав и свобод человека, Сабина Алиева сказала, что в КС направлены запросы.

Она также рассказала об изменениях, внесенных в закон «Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики», которые расширили мандат омбудсмена в сферах защиты прав людей с ограниченными возможностями здоровья и детей, борьбы с дискриминацией, обеспечения права на доступ к информации и пр.

Рассказывая об оккупационной политике Армении в отношении Азербайджана, омбудсмен отметила, что в годы Первой Карабахской войны пропали без вести около 4 000 граждан Азербайджана, об их судьбе до сих пор ничего не известно; указала на то, что Армения в период оккупации установила на территории Азербайджана мины, которые представляют угрозу для жизни и здоровья людей, затрудняют возвращение бывших вынужденных переселенцев на малую родину, восстановительно-строительные работы, проводимые в регионе.