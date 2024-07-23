Демократы жестко раскритиковали Нетаньяху

Бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая призвала Нетаньяху уйти в отставку и не присутствовала на выступлении в среду, заявила, что его обращение «было, безусловно, худшим выступлением любого иностранного высокопоставленного лица, приглашенного и удостоенного чести выступить перед Конгрессом США».

Интерфакс пишет, что демократы, десятки из которых бойкотировали выступление, раскритиковали Нетаньяху за неспособность адекватно объяснить, как он собирается положить конец войне в Газе и вернуть домой примерно 116 заложников, все еще удерживаемых ХАМАС в плену.

Сенатор Крис Мерфи заявил: «Эта речь, как я и ожидал, стала ударом как по американо-израильским отношениям, так и по борьбе с ХАМАС».

Демократы, в том числе лидер сенатского большинства Чак Шумер, обвинили Нетаньяху в затягивании войны в Газе ради собственного политического выживания. Член Палаты представителей Джерри Надлер назвал речь Нетаньяху «в корне нечестной»: «Он говорит, что хочет мира, но его политические интересы заключаются в том, чтобы война продолжалась как можно дольше». Сенатор Берни Сандерс назвал израильского лидера после выступления «лжецом».

Тем временем республиканцы высоко оценили речь, указав на комментарии Нетаньяху, призывающие к единству против Ирана, и заявление о том, что «Израиль всегда будет оставаться незаменимым союзником Америки».

Сенатор Линдси Грэм сказал, что речь Нетаньяху была «эпической». Член Палаты представителей Энди Барр сказал, что Нетаньяху отметил, что «поддержка и защита Израиля - это дело Соединенных Штатов и американского народа». Сенатор Дэн Салливан назвал выступление Нетаньяху «невероятным» и «одним из самых сильных выступлений, которые я когда-либо видел»: «Иран является источником хаоса на всем Ближнем Востоке. Иран является нашим объявленным врагом, как упомянул премьер-министр и напомнил нам, американцам, а Израиль находится на Ближнем Востоке и ведет борьбу с Ираном».