Трамп в своем амплуа: Джо – «мошенник», Камала – «лгунья»

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что вице-президенту Камале Харрис нельзя доверять вообще, если она лжет об истинном состоянии американского лидера Джо Байдена.

«Если Камала будет так нагло лгать вам об умственной недееспособности Джо Байдена, то она будет лгать вам обо всем, ей нельзя доверять вообще никогда. Как и мошенник Джо, Камала Харрис не годится для управления страной», - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Северная Каролина.

Он подчеркнул, что если эта «радикальная левая сумасшедшая» займет пост президента, то она погубит страну. По мнению Трампа, все, к чему прикасается Харрис, превращается в «полную катастрофу». В частности, своей политикой она якобы уничтожила Сан-Франциско, который 20 лет назад был «величайшим городом» в США, а сейчас непригоден для жизни.