Байден обратился к американцам: «Передаю эстафету новому поколению»
Президент США Джо Байден выступил с речью в Овальном кабинете Белого дома, чтобы объяснить свое решение отказаться от участия в выборах 2024 года и передать эстафету Камале Харрис.
«Голос Америки» передает, что в своем первом обращении к нации после выхода из президентской гонки, президент представил свое наследие как выдающееся и заявил, что останется работать на посту шесть месяцев, оставшиеся до окончания его срока.
«Защита демократии важнее любого титула. Я черпаю силу и нахожу радость в работе на благо американского народа. Я решил, что лучший путь идти вперёд — передать эстафету новому поколению. Это лучший способ объединить нашу страну», - говорится в заявлении, содержащем отрывки из речи президента США, которое было разослано незадолго до его начала.
Байден подтвердил, что в течение следующих шести месяцев он «будет сосредоточен на выполнении своих обязанностей президента. «Это значит, что я продолжу снижать расходы для семей трудящихся и развивать нашу экономику. Я буду продолжать защищать наши личные свободы и наши гражданские права – от права голоса до права выбора».