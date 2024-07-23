Байден обратился к американцам: «Передаю эстафету новому поколению»

Президент США Джо Байден выступил с речью в Овальном кабинете Белого дома, чтобы объяснить свое решение отказаться от участия в выборах 2024 года и передать эстафету Камале Харрис.

«Голос Америки» передает, что в своем первом обращении к нации после выхода из президентской гонки, президент представил свое наследие как выдающееся и заявил, что останется работать на посту шесть месяцев, оставшиеся до окончания его срока.