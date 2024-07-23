Активисты выпустили насекомых в отеле, где остановился Нетаньяху

Участники Движения палестинской молодежи выпустили насекомых в отеле «Уотергейт» в Вашингтоне, где остановилась часть израильской делегации во главе с премьером Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

В частности, насекомых разложили по столу в конференц-зале, где выставлены израильский и американский флаги. Активисты заявили, что своими действиями не дадут покоя Нетаньяху, агентам израильской разведки «Моссад» и Секретной службы США.

В отеле заявили, что продезинфицировали помещение после акции пропалестинской организации. В Секретной службе отметили, что угрозы для участников переговоров не было.

Нетаньяху прибыл в Вашингтон 22 июля. В рамках визита в США он выступил перед обеими палатами американского Конгресса.