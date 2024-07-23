Обама «расстроен» выбором Байдена

«Обама очень расстроен, потому что знает, что она не сможет победить», - сообщил изданию источник.

Бывший президент США Барак Обама не поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на пост президента США, поскольку считает, что она не сможет победить кандидата от республиканцев Дональда Трампа, сообщила New York Post со ссылкой на источник, близкий к семье президента Джо Байдена.

По его словам, «Обама знает, что она просто некомпетентна», «не может ориентироваться в минных заграждениях, которые стоят перед ней». Источник не возлагает больших надежд на теледебаты между Трампом и Харрис.

«Она не может участвовать в дебатах. Она собирается говорить что попало об Израиле, Палестине, Украине. Она собирается сказать что-то действительно глупое», - сказал источник.

Издание пишет, что в Демократической партии не рассчитывали на то, что Байден сразу поддержит Харрис, и, по словам инсайдера, «Обама был шокирован», когда президент назвал ее кандидатуру. Он рассчитывал на то, что «в первых рядах» на национальном съезде Демократической партии в августе будет сенатор от Аризоны Марк Келли.

Национальный комитет Демократической партии США объявил, что планирует выдвинуть кандидата в президенты к 7 августа.