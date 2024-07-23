Азербайджан начинает Олимпиаду во Дворце инвалидов

Сегодня на Олимпиаде в Париже в борьбу вступит первая представительница Азербайджана.

В 11:30 по бакинскому времени стартуют женские квалификационные соревнования по стрельбе из лука, в которых примет участие Яйлагюль Рамазанова.

64 спортсменки по итогам квалификации узнают своих соперниц в 1/32 финала. То есть после сегодняшнего дня все участницы продолжат выступление. Стадия плей-офф начнется 30 июня.

Соревнования по стрельбе из лука будут проходить на территории знаменитого Дворца инвалидов.