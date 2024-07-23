В России разбился военный вертолет: экипаж погиб

«На месте крушения работает оперативная группа и спасатели», — написал он в телеграм-канале.

Минобороны РФ уточнило, что потерпевший крушение вертолет выполнял плановый полет. Экипаж погиб, предварительная причина произошедшего — техническая неисправность, заявили в ведомстве. Там добавили, что на земле разрушений нет. На месте работает комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Ми-28 — ударный вертолет, главная задача которого заключается в уничтожении танков и живой силы противника. Машина также способна патрулировать местность и вести разведку.