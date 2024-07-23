Еще один удар по Назарбаеву

Бывший казахстанский президент Нурсултан Назарбаев больше не является членом Национальной академии наук республики, сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

«Совершенно верно», - сказал он, отвечая на брифинге на соответствующий вопрос. Нурбек пояснил, что в 2023 году решением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создана новая академия наук, в нее вошло девять членов. Что касается членов прежней академии, то «их статус обнулился», отметил министр.

Статус академика Национальной академии наук Казахстана был присвоен Назарбаеву в 1995 году. В 2011 году в академии прошел форум ученых, где Назарбаеву было присвоено звание «Ученый века».

В апреле из музея Вооруженных сил Казахстана в Астане убрали восковую фигуру Назарбаева. В феврале его скульптуру убрали из экспозиции в холле Национального музея Казахстана в связи с изменением концепции залов. В январе памятник Назарбаеву демонтировали на территории Национального университета обороны в Астане.

15 февраля 2023 года Токаев подписал закон «О признании утратившим силу конституционного закона Республики Казахстан «О первом президенте Республики Казахстан – елбасы». Этот закон регламентировал статус и привилегии Назарбаева, а также членов его семьи.