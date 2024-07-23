Айдын Керимов, автор haqqin.az, Стамбул 10:33

Несмотря на то, что дата встречи Реджепа Эрдогана и Башара Асада остается неизвестной, сомнений в том, что она состоится – вся меньше. За все время своей политической карьеры Реджеп Эрдоган не раз проявлял себя как мастер политической тактики, умея отказаться от одной позиции если в сложившихся условиях оказывалось выгоднее принять другую – качество крайне редкое, но неизменно приносившее ему победу. Поэтому вопрос о том, изменится ли его позиция по Сирии – лично для меня никогда не стоял. Вопрос был в том – когда. И сейчас для этого самый благоприятный момент.

Тут на днях восемь государств-членов Европейского союза в открытом письме призвали блок «пересмотреть и оценить» ЕС свою позицию и политику в отношении Сирии на фоне выживания режима Асада спустя тринадцать лет после сирийской революции. В котором констатировали главное: «Режим Асада остается твердо в седле, сирийская оппозиция раздроблена или вообще находится в изгнании — и Европейский союз больше не может закрывать глаза на эту реальность». Ну если даже до Европы это дошло, пусть и чуть позже чем до Лиги арабских государств, ранее вернувших «блудного» Асада в свое лоно – то и вправду «процесс пошел», Асад удержался у власти и потребуется новая сирийская гражданская война чтобы его скинуть. Вот только осталось ли в Сирии кому воевать? Все «непримиримые» с обеих сторон – на кладбище, остальные - как-то сумели найти свои ниши. А потому – самое время договариваться. И если за последние несколько лет Эрдоган сумел изменить политику Анкары в отношении Египта, Эмиратов и Саудовской Аравии, то наивным было бы думать, что он не решится сделать это в отношении Дамаска, при наличии того груза проблем, который в турецко-сирийских отношениях присутствует. И – в преддверии постамериканского Ближнего Востока, состояния региона, которое день ото дня становится все ближе.

Нужно ли сотрудничать с Асадом в борьбе с проамериканскими курдскими ополченцами на северо-востоке Сирии? Естественно. Нужно ли возвращать сирийских беженцев из Турции на родину? Конечно. Это, кстати, успокоило бы турецких националистов, все громче критикующих Эрдогана по этому поводу. Словом – диалог необходим, позитивный его исход, конечно, сложен – но вполне достижим. Но есть у Эрдогана еще один мотив – глубинные и сокровенный на грани личного. Нынешней срок у турецкого президента – последний. И новый президент, пусть он будет от оппозиции, пусть он будет от правящей партии, окажется перед необходимостью восстанавливать отношения с Асадом, поскольку к 2028 году отношения с ним восстановит почти весь мир. Вот только происходить это будет не на условиях Турции, а на условиях, установленных сирийским диктатором. Иными словами, Анкара выведет свои войска из Сирии, заключив некоторые базовые соглашения о борьбе с терроризмом; откажется от поддержки сирийской оппозиции на получив взамен ничего, кроме общих заверений; Дамаск принудит Анкару к возвращению сирийских беженцев, не дав никаких гарантий их безопасности.