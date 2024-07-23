Москва предлагает, Баку не против, Ереван молчит наш комментарий
После того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян неожиданно для всех отказался встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках саммита Европейского политического сообщества в Лондоне, Россия призвала стороны вернуть переговоры на московскую площадку.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила накануне на брифинге, что Москва готова предоставить посланцам Баку и Еревана площадку для переговоров, создав для них «максимально комфортные условия».
По словам Захаровой, Россия «не раз проводила армяно-азербайджанские переговорные встречи по проекту мирного соглашения» и «рассматривает заключение сбалансированного мирного соглашения между сторонами, как предпосылку построения неразрывной архитектуры безопасности в регионе».
Отметим, что инициатива организации в Лондоне армяно-азербайджанской встречи на высшем уровне исходила от премьер-министра Великобритании. При этом, как утверждают источники в Вашингтоне, США также содействовали проведению данной встречи, поскольку накануне саммита в Лондоне госсекретарь Энтони Блинкен и его заместитель Джеймс О'Брайен активно продвигали мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.
Тем неожиданнее был воспринят отказ Пашиняна, который чуть-ли не ежедневно говорит о готовности Армении подписать мирный договор, от встречи с президентом Азербайджана. Самая распространенная версия отказа - Пашинян хотел, чтоб в его переговорах с Алиевым участвовал председатель Европейского Совета Шарль Мишель и, по возможности, президент Франции Эммануэль Макрона. Поняв же, что это условие невыполнимо, оставаться один на один с Ильхамом Алиевым премьер-министр Армении, судя по всему, не решился.
Позднее президент Азербайджана, комментируя этот эпизод на международном медиафоруме в Шуше, признался, что отказ Пашиняна от встречи стал для него неожиданностью.
«Если Пашинян не хочет встречаться со мной, то о каком мире может идти речь?», – вопросил Ильхам Алиев.
По мнению большинства аналитиков, отказавшись от встречи с президентом Азербайджана, Никол Пашинян отбросил региональный мирный процесс назад, сведя к минимуму перспективу организации прямых переговоров на высшем уровне.
На этом фоне Россия вновь пытается перехватить инициативу и вернуть конфликтующие стороны на «московскую площадку», которую Армения уже давно бойкотирует.
В то время, как официальный Баку не против переговоров с участием России и в целом поддерживает любые возможности для политического диалога с Арменией, в том числе, прямые переговоры на нейтральной третьей стороне.
«Азербайджан всегда был готов к переговорам с Арменией в России и в других местах», — сказал корреспонденту ТАСС пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя готовность Москвы предоставить площадку для встречи сторон.
Официальный Ереван пока не ответил и, скорее всего, вряд ли ответит на предложение России, поскольку нынешний политический курс Армении – это постепенное превращение страны в военно-политический плацдарм Запада на Южном Кавказе, основанный на концепции «вытеснения России из региона» или, как минимум, на ограничении влияния Москвы.
Понятно, что при таком сценарии нет места для мира, который может быть достигнут с участием и при гарантиях Российской Федерации.