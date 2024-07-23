Фархад Мамедов, автор haqqin.az 10:44

После того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян неожиданно для всех отказался встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках саммита Европейского политического сообщества в Лондоне, Россия призвала стороны вернуть переговоры на московскую площадку. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила накануне на брифинге, что Москва готова предоставить посланцам Баку и Еревана площадку для переговоров, создав для них «максимально комфортные условия».

По словам Захаровой, Россия «не раз проводила армяно-азербайджанские переговорные встречи по проекту мирного соглашения» и «рассматривает заключение сбалансированного мирного соглашения между сторонами, как предпосылку построения неразрывной архитектуры безопасности в регионе». Отметим, что инициатива организации в Лондоне армяно-азербайджанской встречи на высшем уровне исходила от премьер-министра Великобритании. При этом, как утверждают источники в Вашингтоне, США также содействовали проведению данной встречи, поскольку накануне саммита в Лондоне госсекретарь Энтони Блинкен и его заместитель Джеймс О'Брайен активно продвигали мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией. Тем неожиданнее был воспринят отказ Пашиняна, который чуть-ли не ежедневно говорит о готовности Армении подписать мирный договор, от встречи с президентом Азербайджана. Самая распространенная версия отказа - Пашинян хотел, чтоб в его переговорах с Алиевым участвовал председатель Европейского Совета Шарль Мишель и, по возможности, президент Франции Эммануэль Макрона. Поняв же, что это условие невыполнимо, оставаться один на один с Ильхамом Алиевым премьер-министр Армении, судя по всему, не решился.

Позднее президент Азербайджана, комментируя этот эпизод на международном медиафоруме в Шуше, признался, что отказ Пашиняна от встречи стал для него неожиданностью. «Если Пашинян не хочет встречаться со мной, то о каком мире может идти речь?», – вопросил Ильхам Алиев. По мнению большинства аналитиков, отказавшись от встречи с президентом Азербайджана, Никол Пашинян отбросил региональный мирный процесс назад, сведя к минимуму перспективу организации прямых переговоров на высшем уровне. На этом фоне Россия вновь пытается перехватить инициативу и вернуть конфликтующие стороны на «московскую площадку», которую Армения уже давно бойкотирует. В то время, как официальный Баку не против переговоров с участием России и в целом поддерживает любые возможности для политического диалога с Арменией, в том числе, прямые переговоры на нейтральной третьей стороне.