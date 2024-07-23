Песков о подготовке визита Путина в Турцию
Подготовка визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Турцию идет активно, дата пока не определена. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Активно, но дата пока неизвестна», — сказал представитель Кремля.
3 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане пригласил его приехать с визитом в республику «в самом скором времени». В ответ глава РФ заявил, что принимает приглашение Эрдогана и собирается посетить Турцию «в ближайшее время».