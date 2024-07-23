В Азербайджане бесплатное стентирование сосудов сердца по обязательному медицинскому страхованию

Ишемические заболевания сердца, такие как острый инфаркт миокарда, стенокардия, считаются основным показателем для установки стента в коронарные сосуды. Такие состояния сопровождаются болями в грудной клетке при ходьбе и физической активности, одышкой или усталостью.

Для устранения закупорки сосудов сердца в Азербайджане проводится операция стентирования (ангиопластика). Различают два основных вида коронарных стентов - не выделяющие лекарства и выделяющие лекарства. Как сообщили haqqin.az в Государственном агентстве по бесплатному медицинскому страхованию, установка обоих стентов производится бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования. Решение об установке стента принимается врачом в зависимости от медицинского состояния пациента, степени сужения сосудов и прочих факторов.

Функционально-диагностические, рентгенологические обследования, такие как эхокардиография (ЭхоКГ), электрокардиография (ЭКГ), УЗИ, суточный мониторинг сердца по холтеру, тредмил-тест, коронография, аортография, измерение внутрисосудистого давления в коронарных артериях, и лабораторные анализы проводятся в рамках обязательного медицинского страхования бесплатно.

Реанимация после операции, пребывание в стационаре и используемые при этом лекарства, медицинские расходные, а также необходимые обследования покрываются обязательным медицинским страхованием. Также по обязательному медицинскому страхованию предоставляется бесплатное питание пациентам и лицам, сопровождающим детей в возрасте до 12 лет.

Отметим, что операция по установке стента проводится по направлению в Yeni Klinika, Клиническом медицинском центре, Центральной больнице нефтяников, Лянкяранской центральной районной больнице, Ширванской центральной городской больнице, Научно-хирургическом центре имени М.А.Топчубашова и в договорных медицинских учреждениях Государственного агентства обязательного медицинского страхования (частных и прочих медицинских учреждениях, подведомственных соответствующим государственным органам).

Для информации сообщаем, что стент — это тонкая трубочка из специального материала, которая устанавливается для восстановления проходимости закупоренных или суженных сосудов и улучшения кровообращения. Эти закупорки возникают вследствие скопления жиров, холестерина и прочих веществ на внутренних стенках коронарных артерий, обеспечивающих сердечные мышцы богатой кислородом кровью. Посредством стентов, установленных в коронарных артериях с целью лечения ишемической болезни сердца, восстанавливается кровоток в сердечные мышцы и предотвращается инфаркт.