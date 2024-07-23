Грандиозным летним скидкам в сети магазинов Kontakt нет конца. На этот раз сеть предлагает буквально «Водопад» возможностей покупки со скидками до 50% и супервыгодными кредитными условиями.

В этой акции со скидками до 50% на покупки наличными постоянно радующий вас Kontakt на несколько шагов приблизил исполнение вашей мечты.

При этом у вас даже будет возможность с легкостью оплачивать скидочные цены, разбив их на 6 месяцев.

Еще один аспект выгодной акции — это очень удобные условия покупки в кредит. Так, в эти дни вы можете приобрести смартфон и ноутбук в рассрочку до 18 месяцев, наушники, умные часы, телевизоры, бытовую технику, посуду и домашний текстиль – в рассрочку на 18 месяцев, а мебель – в рассрочку на 24 месяца без первоначального взноса, без процентов и без комиссии.

Но это еще не все: совершив в магазине покупку наличными, с разбивкой на 6 платежей или в кредит и подойдя к стенду «Шеш-Гоша», вы сможете:

Вернуть до 100% стоимости купленного вами товара, выбросив «Шеш»;

стоимости купленного вами товара, выбросив «Шеш»; И самое главное, выбросив «шеш-гоша», выиграть последнюю модель автомобиля Toyota Corolla Cross!

В этой акции, которая продлится до 4 августа, мы предлагаем приобрести:

Смартфон Samsung Galaxy A35 с 256 ГБ памяти и супер-дисплеем Amoled за 50 манатов в месяц;

с 256 ГБ памяти и супер-дисплеем Amoled за 50 манатов в месяц; Телевизор Hisense с диагональю экрана 109 см и смарт-технологией за 44 маната в месяц;

с диагональю экрана 109 см и смарт-технологией за 44 маната в месяц; Кондиционер Aux с площадью охвата 30-40 м2 за 56 манатов в месяц;

с площадью охвата 30-40 м2 за 56 манатов в месяц; Холодильник Beko объемом 239 л с системой разморозки NoFrost за 700 манатов вместо 1000;

• Набор кастрюль Tefal из нержавеющей стали из 8 предметов за 290 манатов вместо 600.

Итак, с «Водопадом» предложений этого лета осуществить свою мечту будет проще и выгоднее. Не теряя времени, спешите ознакомиться со всеми товарами в магазинах Контакт и на сайте kontakt.az.